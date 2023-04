Il Toro ha commentato la vittoria sulla Lazio dopo la sua doppietta

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, il numero 10 dell’Inter, Lautaro Martinez, ha espresso la sua analisi sul match vinto 3-1 contro la Lazio.

LE PAROLE- «L’Inter c’è, ha giocatori di qualità e di grande carattere: anche oggi l’abbiamo dimostrato»

CHAMPIONS- «Ci credo molto: la squadra ha nomi importanti, giocatori che stanno ritrovando la forma in un momento di stagione importante. Siamo in finale di Coppa Italia, in semifinale di Champions e in corsa per il quarto posto»

LUKAKU- «Ci troviamo bene. L’importante è che tutti diano il massimo, abbiamo bisogno di tutta la squadra in questo momento»

NAPOLI – «Diego ha fatto molto per loro, gli faccio i miei complimenti perché hanno fatto un grande percorso e sono stati i migliori»

L’articolo Lautaro a Sky Sport: «L’Inter c’è, oggi l’abbiamo dimostrato» proviene da Inter News 24.

