L’ex portiere dell’Inter Ivano Bordon predica calma quando si cerca il paragone tra Lautaro e Zanetti all’Inter: le parole

Ai microfoni di Sportitalia, Ivano Bordon frena gli entusiasmi per il paragone tra Lautaro e Zanetti riguardo la lealtà e l’amore incondizionato per l’Inter.

LE PAROLE– «Penso che siano cambiati gli anni, non ci sono più le bandiere, è più difficile. Zanetti ha vissuto con un presidente che era anche tifoso. Sentiva l’Inter come sua, Moratti. I presidenti stranieri, i fondi, beh: non lo so se abbiano la stessa intenzione in queste situazioni per avere una bandiera nella squadra, anche giustamente se a loro conviene»

L’articolo Lautaro come Zanetti all’Inter, Bordon frena: «I tempi sono cambiati» proviene da Inter News 24.

