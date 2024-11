L’attaccante argentino si farà vivo oggi pomeriggio ad Appiano Gentile e probabilmente effettuerà solo un defaticante. Nelle sfide incessanti del calcio moderno, la gestione dell’energia e del benessere fisico dei giocatori diventa centrale per il successo di una squadra. Un esempio di tale dinamica è rappresentato dalla recente situazione di Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter. Dopo aver lasciato il segno nelle ultime sfide internazionali, il Toro si trova ora di fronte a una sfida che richiede attenta considerazione: la gestione della sua forma fisica nelle prossime partite. La situazione L’inizio della stagione per Lautaro Martinez è stato segnato sia da grandi alti (soprattutto in nazionale), che da una crescente stanchezza dovuta all’intenso impegno sia con il club che con la selezione argentina. Gli oltre 170 minuti giocati nelle partite contro Paraguay e Perù sicuramente gli ha portato un inevitabile accumulo di fatica. Il ruolo del tecnico Ciò pone Inzaghi […]

