L’ex difensore Mauro Milanese ha espresso il suo parere su vari temi che riguardano il calcio italiano. Mauro Milanese a 1 Station Radio ha parlato della lotta al vertice in Serie A iniziando dal rendimento della Juventus. “Quando una squadra investe tanti soldi e cambia l’allenatore lo si fa perché il piazzamento dell’anno precedente sicuramente non era stato soddisfacente. Però questo deve entro del tempo per poter entrare nella testa dei giocatori, per poter installare certi meccanismi. Si deve avere pazienza”. La capolista “Sicuramente Conte é stato molto bravo perché è riuscito a farlo in tempi molto rapidi. In ogni caso, certamente, Conte é arrivato a Napoli perché aveva delle garanzie sul progetto. Quindi non mi sorprende che il Napoli sia primo”. Il più forte tra Bastoni e Buongiorno “Dipende perché sono due ruoli diversi. Bastoni é un difensore che gioca nel centro sinistra, Buongiorno é un centrale. A livello di […]

