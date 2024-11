Le voci di mercato corrono incontrollate, sopratutto quelle riguardanti una possibile partenza del turco; la situazione per i nerazzurri non è nuovissima. Un giocatore che recentemente si è ritrovato al centro di discussioni riguardanti il suo futuro è Hakan Calhanoglu: le sue prestazioni in campo hanno attirato l’attenzione e con il calciomercato sempre all’orizzonte, si discute ampiamente sulla possibilità di una sua cessione. Le osservazioni del giornalista di Libero Fabrizio Biasin sul canale Twitch di FcInter1908.it offrono spunti significativi su quale possa essere il futuro dell’ex Milan. La situazione Biasin sottolinea che, se l’Inter decidesse di monetizzare sull’atleta, questo sarebbe il momento propizio, anzi forse sarebbe proprio l’ultima possibilità in assoluto per farlo. Tuttavia, una cessione implicherebbe necessariamente la ricerca di un sostituto all’altezza, cosa tutt’altro che semplice nel contesto attuale del mercato. Le cifre La valutazione di Calhanoglu, stimata in una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro, […]

