Lautaro Martinez ed Achraf Hakimi si sono affrontati oggi da avversari nell’amichevole tra PSG ed Inter: ecco il saluto tra i due

Lautaro Martinez ed Achraf Hakimi hanno mantenuto dei buoni rapporti, nonostante il marocchino non sia più un giocatore dell’Inter. I due si sono incontrati in amichevole oggi, con i nerazzurri che hanno battuto il PSG in rimonta per 1 a 2: questo il video che immortala il saluto tra i due ex compagni.

Al termine del match, il capitano dell’Inter e l’esterno del PSG si sono intrattenuti al centro del campo per qualche chiacchiera, un abbraccio e una pacca amichevole sulla spalla.

L’articolo Lautaro ed Hakimi, l’affettuoso saluto tra i due dopo PSG-Inter – VIDEO proviene da Inter News 24.

