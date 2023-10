Lautaro guarda al futuro: «Racing? La voglia di tornare c’è sempre» Le parole del Toro

Intervenuto ai microfoni di TNT Sports durante la cerimonia del Pallone d’oro, il capitano dell’Inter, Lautaro, ha parlato di un suo possibile ritorno in Argentina al Racing Avellaneda.

«Sarà sempre la mia casa, è stato lì che ho finito di formarmi come giocatore. Mi hanno saputo sempre tirare fuori dai momenti difficili dando anche una mano alla mia famiglia; sarò sempre grato a loro. La voglia di tornare in futuro c’è sempre, però dipenderà dalla mia famiglia. Quante volte penso al rigore contro i Paesi Bassi e al Mondiale? Tante, perché è un orgoglio e abbiamo conseguito un obiettivo importante che non arrivava da tanto tempo e abbiamo fatto felice un Paese che stava soffrendo molto»

L’articolo Lautaro guarda al futuro: «Racing? La voglia di tornare c’è sempre» proviene da Inter News 24.

