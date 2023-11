Il rigore realizzato da Lautaro Martinez in Salisburgo-Inter è stato tanto importante quanti pesante: varrà 70 milioni nelle casse del club

L’Inter ha avuto più motivi per esplodere di gioia al calcio di rigore trasformato da Lautaro Martinez, che ha regalato la vittoria ai nerazzurri contro il Salisburgo e la matematica qualificazione agli Ottavi di Finale di Champions League. La squadra di Inzaghi si è qualificata anche al Mondiale per club del 2025 e, in totale, questo gol porterà 70 milioni di euro nelle casse del club. A spiegarne i motivi è il Corriere dello Sport.

Sul quotidiano si legge: «Hanno compiuto l’ultimo e definitivo passo verso il Mondiale per club, nuova formula a 32 squadre, varata e annunciata da Infantino undici mesi fa in Qatar. I vice campioni d’Europa sono già dentro. Marotta, nella pancia della Red Bull Arena, gongolava: la Fifa non ha ancora ufficializzato la ripartizione dei ricavi, l’ordine di grandezza è stabilito e conosciuto, 50 o 60 milioni come quota garantita per la sola partecipazione. Un sorriso in attesa delle prossime mosse di Zhang con il fondo Oaktree. Soldi in cassa tra quasi due anni, ma il futuro credito consentirà una previsione di bilancio con un respiro diverso già nell’estate 2024.

Contando il bonus partita (2,8 milioni) elargito dall’Uefa per il colpo a Salisburgo e il premio legato all’ingresso agli ottavi (altri 9,6), si può dare un peso specifico al gol di Lautaro.Valeva tantissimo e per troppe ragioni quel rigore, non solo a gestire la tripletta di trasferte post-sosta (Juve, Benfica, Napoli) concentrandosi sulla corsa scudetto e dando un’importanza relativa alla partita di Lisbona del 29 novembre. L’eroe dei due mondi, tornando ai numeri, ha staccato Crespo, suo predecessore ad Appiano Gentile e leggenda argentina. È diventato il miglior marcatore nerazzurro in Champions considerando le partite in trasferta: 9 gol contro gli 8 di Hernan».

