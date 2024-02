Lautaro insegue Immobile e Nyers, il Toro alla caccia del doppio record con l’Inter: il dato sui suoi gol realizzati in stagione

Lautaro Martinez sta vivendo una stagione da sogno con la maglia dell’Inter e, oltre all’obiettivo seconda stella, rincorre altri traguardi personali. Anche contro il Lecce ha timbrato il tabellino dei marcatori per ben due volte: i suoi numeri stagionali sono impressionanti.

Tuttosport sottolinea l’argentino insegua il record di gol in Serie A, appartenente a Immobile e Higuain con 36 gol. Finora il capitano dei nerazzurri è a quota 22, con altre 13 gare a disposizione. Inoltre è diventato il terzo straniero interista a segnare oltre 100 gol dopo Nyers e Icardi, il nono ad arrivarci con meno di 27 anni compiuti. Proprio Nyers è l’obiettivo da superare per un altro record: l’ungherese è ora lontano solo sei gol, 133 contro 127, tra i marcatori all-time in ogni competizione.

L'articolo Lautaro insegue Immobile e Nyers, il Toro alla caccia del doppio record con l'Inter: il dato proviene da Inter News 24.

