Ormai Lautaro Martinez è certezza per l’Inter: da spalla di Lukaku a leader nerazzurro che punta a vincere la classifica cannonieri

Come riportato dal Corriere dello Sport, Lautaro Martinez è sempre più leader dell’Inter e la gara contro la Roma viene identificata come una vera e propria prova del nove per lui: l’ex spalla di Romelu Lukaku è diventato grande.

Ora però l’argentino non vuole solo fare la differenza per la sua squadra, ma anche provare a vincere la classifica cannonieri.

L’articolo Lautaro Martinez, da spalla di Lukaku a leader in casa Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG