Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez indica una grossa novità nel modo di giocare della sua squadra.

Lautaro Martinez è stato intervistato da DAZN nel post vittoria con la Fiorentina: il Toro dà qualche spunto interessante. “Miglior Lautaro? Sì dai, sto bene, sono felice, la mia famiglia sta bene ed è la cosa principale. Cerco sempre di dare il massimo, a volte si riesce col gol altre no, cerco di dare sempre il 100%. Sono cresciuto col lavoro, voglio fare sempre di più e dare una mano ai compagni, questo è importante e aiuta a crescere, per andare sempre verso gli obiettivi”.

esultanza gol Lautaro Martinez

“Sono contento di com’è iniziata la stagione. Questa è la cosa principale di questo anno, lavoriamo tanto sull’aggressione, abbiamo giocatori per farlo. Recuperare palloni vicino all’area avversaria è sempre importante, vuol dire che hai più chance di creare occasioni da gol. Questo serve per aprire le partite. La classifica marcatori la tengo lì accanto, cerco sempre di aiutare i compagni e far crescere l’Inter io, far tanto lavoro per la squadra, poi se arriva il gol meglio. L’importante è che vinca l’Inter. Il Milan si è rinforzato tanto, ha giocatori di qualità. Ora pensiamo alle nazionali e poi abbiamo tempo per pensare al Milan, sarà importante e bella”.

L’articolo Lautaro Martinez: “Sto molto bene, la nostra novità di quest’anno è che lavoriamo per recuperare alti il pallone” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG