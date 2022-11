Lautaro Martinez sarà al centro dell’attacco dell’Inter per la sfida contro la Juventus, squadra a cui non ha mai segnato in Serie A

Lautaro Martinez sarà al centro dell’attacco dell’Inter per la sfida contro la Juventus, squadra a cui non ha mai segnato in Serie A.

L’obiettivo del Toro è quello di sfatare questo tabù per sbloccarsi in una grande partita e importante per il campionato dei nerazzurri.

L’articolo Lautaro, obiettivo sfatare un tabù in Serie A proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG