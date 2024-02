L’attaccante argentino si trova ad affrontare per la prima volta in gare ufficiali la squadra in cui avrebbe potuto giocare.

Giorno di vigilia per l’Inter che domani affronterà a San Siro l’Atletico Madrid per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

La gara del Toro

Il Corriere dello Sport nel presentare la sfida torna indietro fino al 2017 quando le due squadre si sfidavano sul mercato per un giovanissimo Lautaro Martinez. Sulla trattativa si è detto moltissimo: l’argentino aveva anche già svolto le visite mediche col club spagnolo ma il Racing Club de Avellaneda cambiò le carte in tavola facendo firmare un rinnovo al giocatore, il nuovo contratto prevedeva una clausola rescissoria dal valore più alto di quella precedentemente esercitata dai Colchoneros. L’accordo quindi non vale più ma la squadra di Simeone non si arrende e resta sul ragazzo: Ausilio intravede un minimo spiraglio e si fionda sfruttando l’amicizia con Diego Milito, allora dirigente della squadra argentina. Il resto è storia.

Lautaro Martinez

Le motivazioni

Inter e Atletico Madrid per uno strano scherzo del destino si sono incrociate sono in amichevole solo poche settimane dopo l’approdo in nerazzurro del Toro: finì 1-0 per la squadra allora di Spalletti con un eurogoal proprio del numero 10. Per lui questo doppio confronto sarà particolare: di sicuro non si è pentito di aver scelto l’Inter, ribadisce il quotidiano romano. Ora testa all’Atletico senza perdere però di vista il sogno Scudetto; anche perché eventualmente ad alzare la coppa per primo sarebbe lui.

L’articolo Lautaro vuole colpire un’altra volta l’Atletico proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG