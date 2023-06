Lazaro, il 16 giugno scade il riscatto. Il Torino spera nel sconto dell’Inter per l’esterno austriaco

L’Inter detiene ancora il cartellino di Lazaro e l’estate scorsa lo ha ceduto al Torino in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. Troppi, in questo momento, per i granata, che puntano a spenderne 4, puntando magari sulla volontà del calciatore di continuare a lavorare con Juric.

L’opzione per l’acquisto a titolo definitivo scade il 16 giugno: considerando l’infortunio e i buoni rapporti tra le due società, Cairo e Vagnati sperano nello sconto di Marotta. A riportarlo è Tuttosport.

L’articolo Lazaro, il 16 giugno scade il riscatto. Il Torino spera nel sconto dell’Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG