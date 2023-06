Lazaro, niente riscatto dal Torino. L’esterno austriaco di proprietà dell’Inter piace in Germania

Il Torino non eserciterà il diritto di riscatto di 6 milioni di euro per Valentino Lazaro: l’esterno austriaco tornerà all’Inter ma non per restarci.

Il suo futuro potrebbe non essere nuovamente in granata ma spuntano interessi da parte di club di Bundesliga. A riportarlo è Tuttosport.

