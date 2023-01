La Lazio, dopo l’infortunio di Ciro Immobile, vuole accelerare per un nuovo attaccante. Tutti i dettagli sulle trattative

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio sta valutando diversi profili per il ruolo di vice Immobile. L’attaccante, dopo lo stop contro il Sassuolo, dovrà infatti rimanere fuori per un mese.

Il preferito di Maurizio Sarri, per caratteristiche tecniche, è Federico Bonazzoli della Salernitana che però non vuole cederlo. In alternativa è stato proposto Antonio Sanabria, che potrebbe arrivare in prestito dal Torino.

