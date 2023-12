Lazio-Inter, Inzaghi si affida al jolly difensivo: la probabile formazione scelta dal tecnico per la sfida di domani contro i biancocelesti

Come riportato da Sky, saranno poche le scelte di Simone Inzaghi, per quanto riguarda la miglior formazione da mettere in campo contro la Lazio.

Problemi in fascia per l’Inter, visto le assenze di Dumfries e Cuadrado, il tecnico piacentino farà affidamento su Mattia Darmian, jolly difensivo avanzato sull’esterno. Ecco le probabili scelte per la gara:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

