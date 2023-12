Lazio Inter, Lupo: «Partita tutta da vedere, risultato non scontato» Il pensiero del direttore sportivo sul match

Intervistato da Tuttomercatoweb, Fabio Lupo, ex direttore sportivo, ha parlato del match di stasera tra Lazio ed Inter:

«Sarà una partita tutta da vedere. La Lazio di Sarri se trova la giornata giusta può mettere in difficoltà chiunque. Non darei per scontato il risultato»

L’articolo Lazio Inter, Lupo: «Partita tutta da vedere, risultato non scontato» proviene da Inter News 24.

