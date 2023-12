Yann Bisseck è pronto a partire da titolare in Lazio Inter di stasera: Inzaghi si affida al giovane difensore vista l’emergenza

Si rivede Benjamin Pavard tra i convocati di Lazio Inter. Il francese, tuttavia, si accomoderà in panchina, non avendo ancora i 90 minuti sulle gambe. Scelto obbligate in difesa per Simone Inzaghi, che si affiderà a Bisseck.

Come spiega il Corriere dello Sport, toccherà al centrale tedesco il ruolo di braccetto destro della difesa a 3, al fianco di Acerbi e Bastoni. Sulla corsia destra agirà invece Darmian.

L’articolo Lazio Inter, spazio a Bisseck: le scelte in difesa di Simone Inzaghi sono obbligate proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG