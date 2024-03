Lazio-Milan, Sebino Nela, ex calciatore della Roma, ha commentato l’espulsione di Pellegrini: Pulisic incolpevole

Ospite a 90° Minuto, Sebino Nela ha commentato in questi termini l’espulsione di Luca Pellegrini in Lazio-Milan: per l’ex giallorosso Pulisic nell’occasione è assolutamente incolpevole. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Secondo me qualcuno è più bravo di altri, gli arbitri sono come i calciatori, devono fare il meglio. Espulsione Pellegrini? Il calciatore della Lazio è stato ingenuo perchè l’arbitro ha lasciato continuare il gioco. Pulisic non ha colpe».

