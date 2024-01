Lazio Napoli 0-0: Sarri e Mazzarri non approfittano del pareggio della Juve. Finisce senza reti il big match dell’Olimpico

Lazio e Napoli non si fanno male. Il big match dell’Olimpico, valido per la 22° giornata di Serie A, finisce infatti senza reti per 0-0.

Né Sarri né Mazzarri, quindi, riescono ad approfittare del pareggio della Juve contro l’Empoli. La Lazio sale al quinto posto raggiugendo momentaneamente la Fiorentina a 34 punti. Il Napoli agguanta momentaneamente la Roma all’ottavo posto con 32 punti.

