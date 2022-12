Le parole di Pedro sul rinnovo con la Lazio: «Con Lotito, ci parlo di continuo, lui mi vuole e apprezza tantissimo»

Pedro, in una lunga e interessante intervista, ha toccato tantissimi temi. Queste le parole del calciatore della Lazio, rilasciate a Il Messaggero.

LOTITO – «Ci parlo di continuo, lui mi vuole e apprezza tantissimo, questo mi rende orgoglioso e onorato. Gli sono riconoscente e lo stimo, perché sta facendo grandi cose alla Lazio. Ha una visione vincente, sta costruendo una squadra che nei prossimi anni rimarrà costantemente in Champions. Io sono convinto che centrerà il risultato. Perché, lo ripeto, questa squadra ha un avvenire assicurato».

MILINKOVIC – «Ci ho parlato oggi. Sergej è qui da otto anni e mi auguro che rimanga ancora a lungo. Non so che deciderà, non so quale sia la sua ambizione, perché queste decisioni ognuno le sente e le prende guardandosi dentro. Qui non è uno dei tanti e i tifosi lo considerano un idolo. Io vorrei che continuasse a vestire la maglia della Lazio per crescere come squadra di anno in anno, ma non so cosa sceglierà lui nel momento decisivo. Sicuramente Sergio ama la Lazio, lo ha dimostrato sempre, ogni stagione ha fatto benissimo. Non a caso, è uno dei migliori del campionato italiano»

