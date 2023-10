Le parole di Ivan Provedel, portiere della Lazio, nel post partita della gara contro il Feyenoord. I dettagli

Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro il Feyenoord.

PAROLE – «Non deve suonare nessun campanello d’allarme, è normale per tutti avere difficoltà in Champions. Siamo arrivati con un atteggiamento sbagliato e non con lo spirito giusto. Non siamo stati impeccabili, gli abbiamo concesso troppo. Però con 4 punti in 3 partite non dobbiamo fare allarmismi. Faremo vedere di che pasta siamo fatti quando li affronteremo in casa. Fase difensiva Avessi le soluzioni a tutto sarebbe facile. Dobbiamo lavorare, siamo in una fase di crescita: oggi non è stata una grande prestazione, ripartiamo da qui per migliorare».

