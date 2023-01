Il Messaggero ha lanciato un retroscena su un confronto di qualche giorno fa avuto tra Lotito e Sarri per quanto riguarda il futuro del tecnico

Il Messaggero ha lanciato un retroscena su un confronto di qualche giorno fa avuto tra Lotito e Sarri per quanto riguarda il futuro del tecnico.

I prossimi mesi saranno decisivi per capire cosa verrà fatto visto che tra l’allenatore e Tare i rapporti sarebbero ormai ai minimi termini. Diesse ancora in scadenza di contratto, quindi anche per lui potrebbe essere un futuro incerto in biancoceleste.

L’articolo Lazio-Sarri, confronto con Lotito per il futuro: prossimi mesi decisivi proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG