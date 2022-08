Maurizio Sarri, tecnico della Lazio parla della sfida contro l’Inter elencando le qualità degli avversari nerazzurri.

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri presenta la sfida contro l’Inter, in conferenza stampa parla dei nerazzurri: “L’Inter ha una grandissima fisicità e questo è senza alcun dubbio un problema per tutti e non solo per noi. Sicuramente i calci piazzati sono un fattore di cui tenere conto, anche perché hanno due-tre giocatori che fanno partire bene il pallone.“

Maurizio Sarri

Conclude il tecnico ex Juventus: “Affrontiamo quella che probabilmente è la squadra più forte in Italia. Penso che sia una delle favorite per lo scudetto, come lo era l’anno scorso. Poi a decidere sono i particolari. Bisogna però parlare di fase difensiva e non solo di difesa. Sarebbe un qualcosa di riduttivo. Io mi auguro che la squadra mostrerà quell’applicazione e quella concentrazione che si è vista nelle prime due partite.“

