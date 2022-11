Le parole di Maurizio Sarri prima del calcio d’inizio di Monza-Lazio: «Questa sfida tra il derby e la Juve è rischiosa»

Maurizio Sarri ha parlato nel pre partita di Lazio-Monza. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio.

SFIDE PIU’ FACILI – «Il tema principale è che sei in una settimana dove devi spendere tante energie mentali e nervosi dove affronti big come Roma e Juve e poi c’è il Monza in mezzo che ti può portare via energie mentali».

RISCHIO – «Ho detto alla squadra tutti i motivi di rischio di questa partita e spero di essere stato compreso».

L’articolo Lazio Sarri: «Queste sono le sfide più difficile» proviene da Calcio News 24.

