Le parole di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, nel post partita della gara contro il Feyenoord. I dettagli

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro il Feyenoord.

PAROLE – «Abbiamo fatto un primo tempo timoroso, anche a giocare impauriti dalla loro aggressività. Quando abbiamo preso il primo gol era nell’aria, mentre il secondo non ci stava. Potevamo chiudere sull’1-0, ma il 2-0 se lo meritavano. Poi abbiamo avuto diverse palle gol, ma il primo tempo non mi è piaciuto per questa remissività. La partita era abbastanza chiara: pensavo ad un atteggiamento molto più di personalità. Abbiamo due partite in casa e dobbiamo sfruttarle, per poi andarsi a giocare l’ultima. In un girone di 6 partite perderne una diventa problematico, ma la strada è lunga. O diamo il 101% o faremo fatica a stare in questa competizione».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG