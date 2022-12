Luis Alberto e Sarri, la tregua potrebbe arrivare almeno a fine di questa stagione: il mago non verrà ceduto al netto della prova contro il Galatasaray

Luis Alberto e Sarri, la tregua potrebbe arrivare almeno a fine di questa stagione: il mago non verrà ceduto al netto della prova contro il Galatasaray.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista spagnolo è stato autore di una grande prova nell’amichevole in Turchia della Lazio e anche per questo l’allenatore sta pensando a una tregua fino a fine stagione. Le sue qualità non sono in discussione e anche Sarri le apprezza nonostante i rapporti non siano proprio idilliaci.

