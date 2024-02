Rafa Leao, attaccante del Milan, ha parlato a Sky dopo la partita di Europa League contro il Rennes. Le sue dichiarazioni

Rafael Leao a Sky dopo Milan Rennes.

IL GOL GLI MANCAVA – Sì il gol mi mancava, ma stavo facendo bene anche senza fare gol. Ero contento per la squadra perché il calcio è uno sport collettivo. Mancava comunque il gol per la fiducia.

SUPPORTO DEI TIFOSI – Sì in Europa ma anche in campionato. Mi hanno aiutato anche in un momento non buono per me. Mi han dato il sostegno fino ad oggi, ringrazio i tifosi e la mia squadra perché anche loro mi hanno supportato. Sono la mia famiglia.

SCUDETTO – Ci mancano tante partite, ogni partita è importante. Dobbiamo essere concentrati, siamo forti e stiamo facendo bene. Abbiamo fiducia.

FASCIA SINISTRA – Theo è fortissimo, lui come mi dà la palla so già che lui va e parte. Quando lui parte da dietro non si ferma. Poi c’è Olly sul primo palo. Possiamo giocare ad occhi chiusi.

CONDIZIONI – Ho preso una botta, tutto a posto. Col Monza ci sarò.

