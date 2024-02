Luigi Cagni in un’intervista esclusiva a Milannews24, ha dato la sua opinione sul Milan, lanciando anche una stoccata a Leao

Le parole di Luigi Cagni in un’intervista esclusiva a Milannews24, sul Milan. L’ex allenatore ha lanciato anche una stoccata a Leao:

Al Milan stanno mancando i leader come Leao? «La parola leader è usata male, Leao non è un leader. I leader sono un’altra cosa. In questo momento il Milan non ha leader, o almeno quello che intendo io. Il leader è un allenatore in campo. Leao è un ottimo giocatore, non è ancora un campione anche se ha le potenzialità per diventarlo. Anche Maignan che sembrava esserlo, quest’anno sta deludendo. Non ci sono leader nel Milan attuale ma in generale nel calcio ce ne sono pochi e hanno tutti più di 30 anni».

