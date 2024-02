Il futuro di Leao è ancora tutto da definire perché il Psg resta sullo sfondo per l’esterno del Milan e potrebbe andare all’attacco in vista dell’estate

Fischi dai suoi tifosi e ora insulti. Leao sorride, è il suo modo di vivere, ma in futuro potrebbe anche stufarsi di questo ambiente. E col Psg del suo ex scopritore Campos che in estate dovrà cercare un sostituto di Mbappé, chissà che nei prossimi mesi non possano arrivare novità. In fondo anche il Milan, e la cessione di Tonali è lì a dimostrarlo, non ha più incedibili, a fronte di offerte “indecenti”. Lo scrive Tuttosport.

