Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Mancata contemporaneità? Si entra in un tema delicato. In questo momento non abbiamo la possibilità di perdere energie in queste cose, non voglio guarda oltre. Affrontiamo una squadra che sta bene, dobbiamo assolutamente pensare solo allo Spezia. Spezia Ha valori assoluti, ha un organico importante e individualità importanti. Le partite si vincono con spirito, dovremo lottare. Ci saranno difficoltà, ma insieme ce la faremo, con unione e compattezza. Preferisco caricarmi le pressioni? Il nostro ruolo è questo, la squadra va alleggerita perché bisogna avere testa libera e gambe che vanno. Domani è un match importante, ma l’atteggiamento deve essere positivo. Avremo dalla nostra parte un grande pubblico».

