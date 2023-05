Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di Dazn alla fine della partita contro la Juventus

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di Dazn alla fine della partita contro la Juventus. Le sue dichiarazioni:

PRESTAZIONE ALLO STADIUM – «La squadra l’ha interpretata bene. Avevamo qualche ragazzo che non giocava da un po’, ma mi è piaciuto l’atteggiamento. Era importante, queste partite per noi sono difficili, proibitive ma la prestazione ti lascia la fiducia. È un vero peccato perché con un pizzico di determinazione sotto porta potevamo portare via il risultato. Teniamo stretta la prestazione».

SALVEZZA – «Non dobbiamo temere, avere paura. Ce la possiamo fare nel nostro stadio. Sono partite da giocare come sappiamo, come abbiamo lavorato tutto l’anno per arrivare qui e giocarci opportunità importanti. Sono nel nostro stadio ma noi con questo atteggiamento e con la squadra determinata abbiamo tutte le carte per giocarcela».

