Corvino al lavoro per portare Umtiti al Lecce: affare in via di definizione tra le parti. Lo riporta Gianluca Di Marzio

Un colo da 90 in arrivo per il Lecce. Il club salentino è infatti in contatto con il Barcellona per definire l’arrivo in prestito di Samuel Umtiti.

Il difensore centrale classe 1993, campione del Mondo con la Francia nel 2018, è vicinissimo alla Serie A.

