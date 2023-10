Le parole di Roberto D’Aversa, tecnico del Lecce, dopo la sconfitta subita dai giallorossi contro il Torino

Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Lecce contro il Torino. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Andare dentro lo spogliatoio in svantaggio nonostante le tante occasioni create lascia rammarico ma in Serie A quando ti capitano vanno sfruttate perché poi contro una squadra come il Torino puoi pagarlo. Merito loro che hanno portato a casa un risultato pieno».

POCA CONCRETEZZA – «Abbiamo segnato quasi sempre, avendo giocato 48 ore dopo di loro possiamo averlo pagato ma non è una questione generica, abbiamo giocato contro una signora squadra mettendola sotto sul piano delle occasioni e del gioco. Il rammarico è per gli errori commessi sul gol preso, complimenti a loro che col minimo sforzo hanno portato a casa i tre punti. Ci serva da lezione».

COSA É MANCATO – «Il primo tempo abbiamo fatto tutto bene, bisogna solo curare di più la precisione al tiro. Bisogna migliorare sotto questo aspetto ma non c’è niente da rimproverare a questi ragazzi che stanno dando tutto e sul piano dell’atteggiamento stanno andando oltre le proprie potenzialità».

SE SI ASPETTA DI PIU’ DAGLI ATTACCANTI – «La situazione più clamorosa l’ha avuta Banda, un’altra Almqvist, quando si fa tutto il campo è normale che si possa essere lucidità, Lameck è un ragazzo giovane e dobbiamo dargli la possibilità di sbagliare».

PROSSIMI IMPEGNI – «Veniamo da due pareggi, non dobbiamo dimenticarci del nostro obiettivo e da dove siamo partiti. Se ci salviamo all’ultima giornata è un miracolo, forse la nostra partenza ha creato fin troppe aspettative, dobbiamo analizzare le cose in maniera equilibrata e tornare a far punti in campionato e in Coppa Italia».

