Allo stadio Via del Mare, il match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Lecce e Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Via del Mare, Lecce e Empoli si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Lecce Empoli 1-1 MOVIOLA

1′ COMINCIA LA GARA – Calcio d’inizio, il primo pallone è dell’Empoli

4′ PROTESTE EMPOLI – Da azione di corner, i toscani passano in vantaggio ma l’arbitro aveva fischiato in precedenza per uno scontro aereo tra Henderson e Gendrey: proteste veementi da parte dell’Empoli

7′ OCCASIONE STREFEZZA – Risponde il Lecce con Strefezza, che calcia rasoterra ma trova l’attenta risposta di Vicario

11′ OCCASIONE LAMMERS – Stop spalle alle porta, poi si gira improvvisamente e va al tiro: Lammers non inquadra la porta

23′ EMPOLI IN VANTAGGIO – I toscani sono avanti, ha segnato Parisi. Azione personale del terzino, che ruba palla a Strefezza e arriva al limite dell’area: qui fa esplodere il sinistro, la deviazione di Baschirotto è decisiva per battere Falcone

27′ AMMONITO MARIN – Il primo cartellino giallo della gara è per Marin, autore di un’entrata violenta su Strefezza

32′ TENTATIVO STREFEZZA – L’esterno offensivo rimane il più vivace della squadra di Baroni: l’ex Spal prova un’altra volta a calciare, ma la conclusione è lenta e facile per Vicario

34′ GIALLO PER BANDA – Prima ammonizione anche nel Lecce, è Banda a finire sul taccuino di Santoro

36′ OCCASIONE STOJANOVIC – L’Empoli sfonda sul lato destro del campo, la conclusione di Stojanovic è respinta in corner da Falcone

40′ PARI STREFEZZA – Il Lecce riacciuffa l’Empoli, pareggio Strefezza: l’attaccante viene servito da Banda al limite dell’area, stoppa e con il destro trova il jolly sotto l’incrocio dei pali

45′ TRE MINUTI DI RECUPERO

48′ FINE PRIMO TEMPO – Si chiudono i primi 45 minuti, Lecce ed Empoli sono 1-1

SECONDO TEMPO

46′ COMINCIA LA RIPRESA – Subito un cambio per Baroni: dentro Akildsen, fuori Bistrovic

50′ DOPPIA OCCASIONE EMPOLI – Prima Baldanzi va a sbattere contro i piedi di Falcone, poi Marin ci prova da fuori area ma calcia alto

52′ SATRIANO CHIUSO IN ANGOLO – L’attaccante cresciuto nell’Inter ci prova con il destro, Baschirotto è bravissimo in scivolata a deviare in angolo

55′ DOPPIO CAMBIO EMPOLI – Lammers e Bandinelli lascia il posto a Bajrami e Hass

58′ AMMONITO STOJANOVIC – Entrata da dietro di Stojanovic su Ceesay, cartellino giallo per il terzino dell’Empoli

61′ GRAN PARATA VICARIO – Bella azione di Banda che rientra e tira, splendida la risposta di Vicario che devia in angolo

65′ CAMBIO EMPOLI – Fuori Stojanovic, dentro Ebuehi

69′ CAMBIO LECCE – Esce uno stremato Strefezza, entra Di Francesco

73′ ALTRI CAMBI – Nel Lecce esce Banda per Listkowski, nell’Empoli dentro Grassi e Destro per Henderson e Satriano

76′ GOL ANNULLATO AL LECCE – Segna Ceesay su lancio di Baschirotto, ma per il guardialinee è partito oltre la linea difensiva dei toscani. Al Var confermata la posizione irregolare

79′ DOPPIO CAMBIO LECCE – Fuori Ceesay e Gonzalez, dentro Colombo e Blin

88′ OCCASIONE LECCE – Cross insidioso di Blin, Vicario è attento nella respinta e l’Empoli libera. Ma il Lecce continua ad attaccare

90′ CINQUE MINUTI DI RECUPERO

94′ ULTIMI 60 SECONDI – Il Lecce ci prova, ma per il momento il muro difensivo dei toscani resiste. E Destro si guadagna una punizione che fa respirare i suoi

95′ PUNIZIONE BAJRAMI – Il fantasista calcia verso la porta da punizione, il pallone rimbalza ed esce a lato della porta di Falcone

95′ TRIPLICE FISCHIO – Finisce qui tra Lecce ed Empoli, si chiude sull’1-1

Migliore in campo: Strefezza PAGELLE

Lecce Empoli 1-1: risultato e tabellino

RETI: 23′ Parisi, 40′ Strefezza

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Bistrovic (46′ Askildsen), Hjulmand, Gonzalez (79′ Blin); Strefezza (69′ Di Francesco), Ceesay (79′ Colombo), Banda (73′ Listkowski). A disposizione: Bleve, Samooja, Tuia, Helgason, Frabotta, Umtiti, Pezzella, Rodriguez. Allenatore: Baroni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (65′ Ebuehi), Ismajli, De Winter, Parisi; Henderson (73′ Grassi), Marin, Bandinelli (55′ Hass); Baldanzi; Lammers (55′ Bajrami), Satriano (73′ Destro). A disposizione: Perisan, Fantoni, Cacace, Crociata, Ekong, Degl iInnocenti, Fazzini. Allenatore: Zanetti (in panchina Bertolini).

ARBITRO: Santoro di Messina.

AMMONITI: Marin, Banda, Stojanovic

