Le ultime sulle condizioni degli infortunati del Lecce di Roberto D’Aversa in vista della prossima sfida di campionato

Di seguito il report pubblicato dal Lecce, con un aggiornamento sulle condizioni degli infortunati.

COMUNICATO – «Dopo l’impegno in Coppa Italia di ieri, con la sconfitta contro il Parma al Via del Mare e l’eliminazione dalla competizione, il Lecce si è ritrovato subito in campo questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della gara con la Roma, in programma domenica alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico. Sono rientrati ad allenarsi regolarmente in gruppo Blin, Burnete e Kaba mentre proseguono nel lavoro personalizzato Corfitzen e Dermaku. Per la giornata di domani il tecnico D’Aversa ha programmato una seduta mattutina sempre sul campo dell’Acaya.».

