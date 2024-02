Doveri sarà l’arbitro del prossimo incontro di Serie A Lecce-Inter, ecco i precedenti con l’arbitro ed un dato che non sorride ai nerazzurri

La notizia era nell’aria, ma questa mattina è arrivata l’ufficialità: Doveri sarà l’arbitro di Lecce-Inter. Il fischietto arbitrerà infatti l’incontro tra i pugliesi e i nerazzurri, vale a dire la prossima partita di Serie A. La domanda viene quindi spontanea, cosa ci dice lo storico per il club meneghino?

Bene, il dato (per quanto fine a se stesso) non sorriderà a Lautaro Martinez e i suoi. L’unica volta che Doveri ha arbitrato l’Inter in questa stagione si trovava a Genova ed il match del Marassi si è concluso per 1-1. In generale il fischietto ha condotto 30 partite dei meneghini in carriera, risultato di 12 vittorie, 10 pareggi ed 8 ko.

