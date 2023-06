Le parole di Matteo Marani, presidente della Lega Pro, sulla situazione economica del calcio italiano. I dettagli

Matteo Marani, presidente della Lega Pro, ha parlato a margine della presentazione del nuovo pallone del campionato.

PAROLE – «La Serie C ha i suoi problemi, sarebbe sbagliato negarlo, ma abbiamo un ventesimo dell’indebitamente della Serie A, chi produce il debito al calcio italiano non è la C. Abbiamo un sistema di garanzie anche bancario molto rigoroso, c’è rigore sotto tanti aspetti, le criticità sono minime, a dimostrazione che la categoria, nonostante il bistrattamento fatto da fuori, è molto migliorata, non è il male del calcio. Abbiamo avuto una mancata iscrizione, quella del Pordenone, e avremo quindi una riammissione, di una delle retrocesse, in caso di rigetto di domanda si andrà con il ripescaggio, che prevede un criterio fissato: ad aver diritto per prima sarà una Under 23, poi una della D e infine una delle retrocesse dalla C, l’anno prossimo sarà invece invertito tra D e C. A ogni modo credo che le Seconde Squadre siano una risorsa importante. Lecco? Allargo il discorso aI criterio dei ripescaggi, che va rivisto: qualora i lombardi non si iscrivessero verrà ripescata una formazione retrocessa dalla B, cosa che non accade per la C. Al prossimo Consiglio Federale chiederò come Lega Pro di rivedere questa normativa».

