Offerta del Leicester City al Chelsea per il prestito di Cesare Casadei: il colpo è fortemente voluto da Enzo Maresca

Il Leicester City bussa alla porta del Chelsea per Cesare Casadei. Come riportato da Fabrizio Romano, le Foxes avrebbero chiesto il prestito dell’azzurrino.

La volontà del Chelsea sarebbe quella di prestarlo in Premier League, ma a risultare decisiva potrebbe essere la presenza in panchina di Enzo Maresca per convincere il giocatore ad accettare il prestito in Championship.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG