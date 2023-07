Lenzini pronta per il Mondiale: «Il Sogno di ogni bambina». La bianconera scrive ai tifosi – FOTO

Martina Lenzini pronta per il Mondiale. Sui social, la calciatrice della Juventus Women non nasconde tutta la propria emozione:

LENZINI – «Non riesco a trovare le parole per descrivere questa emozione. Anni di lavoro, sacrifici, alti e bassi per arrivare qua. Il Sogno che ogni bambina ha fin da piccola, il mio Sogno, poter giocare un Mondiale. Road to @fifawomensworldcup».

