Continua a il periodo nero del Lione e per ora la cura Grosso non sembra dare frutti. Nell’ultimo turno di Ligue 1 l’OL perde in casa del Reims per 2-0.

I Gones rimangono quindi all’ultimo posto in classifica insieme al Clermont, con due soli punti ottenuti.

