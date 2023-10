Anche oggi l’Inter si allenata dopo il poker rifilato alla Salernitana: Inzaghi inizia a pensare alla formazione da contrapporre al Benfica martedì ma le idee sono già piuttosto chiare. Dopo il pareggio con la Real Sociedad c’è bisogno urgente di vincere soprattutto tutti i match casalinghi; i lusitani inoltre arrivano alla sfida dopo aver perso a sorpresa la prima in Champions League.

Juan Cuadrado

Gli infortunati

Si sono allenati a parte Cuadrado, Frattesi e Sensi: secondo la Gazzetta dello Sport il colombiano vuole esserci per la prossima gara e ha speranze di farcela. L’ex Juventus, vittima di tendinite, domani dovrebbe rientrare in gruppo poi la decisione spetterà a Simone Inzaghi. I due ex Sassuolo molto probabilmente non saranno convocati in coppa e non è detto neanche che lo siano per la partita di campionato contro il Bologna del week end anche se la speranza è che possano recuperare.

La probabile

Martedì Inzaghi quasi certamente farà giocare dal primo minuto Bastoni, Mkhitaryan, Dimarco e Lautaro Martinez. Al momento l’unico ballottaggio è quello tra Pavard e Darmian col primo leggermente favorito per via anche della bella prova di ieri in Campania. L’ex Parma potrebbe sperare anche in un posto come quinto ma Dumfries appare in splendida forma; al centro della difesa Acerbi dovrebbe essere confermato con De Vrij che scivolerebbe in panchina.

