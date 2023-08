Man mano che passa il tempo la lista degli obiettivi in attacco dei nerazzurri si assottiglia sempre più.

L’Inter ha urgente bisogno di un centravanti dopo che Lukaku si è autoescluso per così dire. I nomi che si fanno sono molti più delle effettive trattative messe in piedi dai dirigenti: il Corriere della Sera evidenzia come il profilo di Beto dell’Udinese sta scivolando indietro sempre più.

Bentucal Beto

È sempre più improbabile quindi che il prossimo partner di Lautaro Martinez sia il portoghese perché i friulani lo valutano 30 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva dall’Inter anche in prospettiva futura: difficile se non impossibile, infatti, fare plusvalenza con un costo di partenza del genere. Nelle ultime ore si è parlato di Arnautovic ma è difficile pensare che, se anche arrivasse l’austriaco, l’attacco sia completo.

