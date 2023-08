La Lazio interessata a Nicolò Rovella dalla Juve: il calciatore piace a Sarri, ma i bianconeri vorrebbero trattenerlo a Torino

Come riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore la Lazio è tornata a bussare con insistenza in casa Juve per un pupillo di Maurizio Sarri.

I biancocelesti infatti hanno riallacciato i contatti per Rovella: Allegri non vorrebbe lasciarlo partire ma rispetto ad un mese fa i bianconeri hanno aperto uno spiraglio sulla possibile cessione.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG