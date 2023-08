I nerazzurri pensano al clamoroso ritorno dell’austriaco: il giocatore vorrebbe sfruttare la sua ultima grande chance della carriera.

L’ultimo nome del mercato dell’Inter in attacco è Marko Arnautovic: è risaputo che società e staff tecnico cerchino un attaccante fisico così come lo era Lukaku, non è dato sapere se servirà o meno la partenza di Correa per concretizzare l’affare.

La trattativa è partita nelle ultime ore, come riferisce Il Resto del Carlino i nerazzurri hanno offerto circa 4 milioni ma i felsinei ne chiedono almeno 7. L’austriaco però non è rimasto indifferente alla notizia e ha chiesto un colloquio con la società, il centravanti potrebbe forzare la mano. Serve quindi un rilancio dell’Inter; il Bologna inoltre è disposto ad ascoltare offerte fino a Ferragosto.

L’articolo Inter su Arnautovic: il giocatore chiede al Bologna la cessione ma c’è distanza proviene da Notizie Inter.

