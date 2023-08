Calciomercato Milan, Zaniolo verso la Premier: le ultimissime sul futuro dell’ex obiettivo di mercato dei rossoneri

Potrebbe essere in Premier League il futuro di Nicolò Zaniolo. Sulle tracce dell’ex fantasista della Roma oggi in forza al Galatasaray ci sarebbe infatti un club inglese.

Si tratta dell’Aston Villa che, stando a quanto riportato da Sky Sport, starebbe spingendo fortissimo in queste ore per portare in Inghilterra l’ormai ex obiettivo di mercato del Milan.

