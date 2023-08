Caldara Milan, clamoroso aggiornamento sul difensore rossonero: non si esclude questa ipotesi per il futuro

Arrivano clamorosi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Caldara, difensore che sembrava sempre più vicino all’addio al Milan in questa finestra di mercato.

Tuttavia come riportato da Sky Sport non è da escludere l’ipotesi permanenza per il centrale, che diventerebbe così la quinta alternativa per il reparto difensivo di Pioli.

