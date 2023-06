L’ex centrocampista della Primavera nerazzurra ha fatto molto bene in Serie B e ora tornerà solo momentaneamente a Milano.

L’Inter si gode l’esplosione di Giovanni Fabbian che si è messo in luce nella Reggina guidata da Filippo Inzaghi. La strada per il giovane centrocampista è già tracciata per quel che riguarda la prossima stagione; ne parla Tuttosport.

Filippo Inzaghi

I nerazzurri cercheranno di prestarlo ad una squadra di Serie A per testarne i progressi; è praticamente impossibile che venga utilizzato come contropartita per altre trattative, l’Inter crede nel ragazzo e non vuole perderne il controllo. Ci sono altre due ipotesi alquanto improbabili al momento: una sua permanenza nella rosa della Prima squadra o una cessione a titolo definitivo come avvenuto per Cesare Casadei. Per convincere l’Inter a venderlo servirebbe un’offerta monstre, diciamo a partire dai 20 milioni.

