Poco prima del fischio d’inizio dell’incredibile gara di ieri sono arrivate importanti notizie sui prolungamenti di alcuni calciatori.

L’Inter sta attraversando un buon momento per nulla intaccato dai 2 pareggi consecutivi tra campionato e Champions; i dirigenti però sono molto attivi anche sul fronte mercato.

Prossimi rinnovi

Squadra che vince non si cambia, sono addirittura 5 i rinnovi su cui stanno lavorando Marotta, Ausilio e Baccin. Si tratta di Barella, Dimarco, Dumfries, Lautaro Martinez e Mkitharyan. Ci sono già stati incontri con gli entourage di tutti questi ma è chiaro che i negoziati sono molto diversi caso per caso. 3 trattative necessiteranno ancora di un po’ di tempo meno altre 2 potrebbero ben presto essere risolte positivamente. I contratti dei 2 italiani e del capitano scadono nel 2026 mentre quello dell’esterno 1 anno prima; infine quello dell’armeno termina già il prossimo giugno. I negoziati per i rinnovi delle colonne Barella e Lautaro potrebbero entrare nel vivo nei primi mesi del prossimo anno: i colloqui con l’agente del Toro sono già cominciati in questo caso l’Inter dovrà fare grossi sforzi in termini di ingaggio proposto.

Henrikh Mkhitaryan

Accordi vicini

Sky Sport riporta che si sono fatti passi avanti quasi decisivi con gli entourage di Dimarco e Mkhitaryan: per loro il rinnovo è ad un passo. La fumata bianca dovrebbe arrivare prima di Natale: per l’esterno ci sarà un adeguamento anche salariale mentre per l’ex Roma si dovrebbe trattare di un annuale con opzione per una seconda stagione.

L’articolo L’Inter lavora a 5 rinnovi, 2 sono ai dettagli proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG